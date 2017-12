GRÊMIO Barcelona deve levar Arthur em janeiro, afirma jornal

Campeão da Libertadores com o Grêmio, o volante Arthur foi fotografado com a diretoria do Barcelona, inclusive vestindo a camisa do clube espanhol. Porém, o jogador afirmou que, por enquanto, não tem nada certo. Foto: Arquivo Pessoal

Um dos principais jogadores do Grêmio na temporada 2017 pode estar de saída. Nesta quarta-feira, uma foto do volante Arthur com a camisa da Seleção Brasileira estampou a capa do jornal catalão Sport com a manchete “Blindagem a Arthur”.

De acordo com o periódico, o Barcelona voltou a enviar emissários ao Brasil para assegurar a contratação do jogador de 21 anos, que já despertou o interesse em vários clubes europeus, entre eles o grande adversário Real Madrid. Ainda segundo Sport, o volante quer atuar no Barcelona e estaria disposto a se juntar ao elenco do time catalão já em janeiro de 2018.

Em outubro deste ano, Arthur renovou o contrato com o Grêmio até dezembro de 2021. A multa rescisória para tirar o jogador do Tricolor é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 198 milhões). No início de dezembro, uma foto do volante vestindo a camisa a camisa do Barcelona após reunião realizada no escritório do empresário Jorge Machado vazou nas redes.

Em 2017, Arthur atuou em 50 partidas e marcou dois gols, além de conquistar a Copa Libertadores da América pelo Grêmio. O volante foi desfalque do Tricolor no Mundial de Clubes devido a uma lesão no tornozelo.