Mega da Virada vai pagar prêmio recorde de R$ 280 milhões

Prêmio recorde foi confirmado após acumular a Mega Sena do último final de semana. Agora é só apostar.

A sorte ainda pode estar ao seu lado neste ano, afinal ainda faltam alguns dias para o início de 2018. A sua grande chance de ganhar milhões é a Mega da Virada, que deve pagar perto de R$ 280 milhões, um prêmio recorde na história das loterias no Brasil. O sorteio vai acontecer no domingo à noite, dia 31, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela televisão, a partir das 20 horas, sob comando da Rede Globo (programa do Faustão). Este concurso será o número 2000.

COMO APOSTAR

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até às 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio (NO CASO DOMINGO), em qualquer lotérica do Brasil. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente na CAIXA podem fazer apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA.

Como o sorteio da Mega da Virada será no domingo (31), algumas lotéricas podem não ter atendimento nesse dia em função de questões regionais. Por isso, a CAIXA orienta aos apostadores para que antecipem as apostas para concorrer ao prêmio milionário.

PRÊMIO NÃO ACUMULA

O prêmio não acumula. Caso não haja acertador com as seis dezenas sorteadas, valerão aqueles que acertarem cinco números e assim por diante. O sucesso da arrecadação é gerado pela credibilidade do sorteio, feito de maneira transparente. O prêmio acumulou na Mega da Virada porque não houve vencedor no último sorteio do ano da Mega Sena.

Segundo a Caixa, caso um apostador acerte sozinho as seis dezenas e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,1 milhão em rendimentos mensais. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 3,50 e deve ser feita com os volantes específicos do concurso da Virada. Correntistas da Caixa maiores de 18 anos podem fazer a aposta pelo internet banking. Isso até sábado à noite.

Histórico da Mega da Virada

A Mega da Virada surgiu em 2008, como edição especial da loteria mais popular do Brasil, a Mega-Sena. Seu sorteio acontece sempre no último dia do ano, véspera de ano novo e, assim como em todos os sorteios especiais, o prêmio não acumula. Além disso, a Mega da Virada é a que entrega os maiores valores aos seus apostadores. Na última edição, em 2016, o prêmio ultrapassou os R$ 220 milhões.

Ao longo do ano, 5% do dinheiro arrecadado em cada sorteio ordinário da Mega Sena é destinado ao prêmio deste sorteio especial que ocorrerá no final do ano. Esta quantia, somada com a arrecadação da venda de bilhetes para a Mega da Virada, formam prêmios gigantescos, multimilionários, e na maioria das vezes, maior que qualquer prêmio dado ao longo do ano por loterias no Brasil.

Maiores valores

O recorde do valor premiado aconteceu em 2014, com 263,3 milhões. Em 2015, o valor foi um pouco inferior, mas também elevado: 246,5. Ano passado o prêmio ficou em R$ 220 milhões. Foi para o estado da Bahia. No total, 6 apostas baianas dividiram o incrível prêmio de R$ 220 milhões e começaram 2017 com o pé direito.

Veja os números sorteados ano passado: 5 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53