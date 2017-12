Onça-parda atropelada é levada para hospital

Onça parda é levada para cirurgia (Foto Marco Antonio Santos)

A cirurgia para a colocação de uma placa de aço cirúrgico e pinos, servirá para fixar o ombro do animal, permitindo ao animal caminhar e caçar normalmente

Da Redação

Uma onça-parda, resgatada após ser atropelada, foi levada na manhã desta quarta-feira para o Hospital Veterinário da Unirp, em Rio Preto, onde passou por uma cirurgia.

O animal sofreu um trauma na região do tórax e fraturas na escápula e cauda. Na época do atropelamento, não havia indicação de cirurgia. A expectativa era de que as fraturas se consolidassem em 40 dias, porém a fratura óssea na escápula não se consolidou e após nova avaliação e exames, recebeu indicação de cirurgia, com colocação de uma placa de fixação e pinos de aço cirúrgico. Essa operação tem como foco a total reabilitação do animal e sua reinserção na natureza.

Após o atropelamento, a onça foi levada ao Zoológico de Rio Preto, em quarentena. Para fazer o transporte até o hospital, o animal precisou ser sedado.

Histórico do animal

O animal que é adulto, macho e pesa cerca de 46 quilos, foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental no dia 6 de novembro último, na região de Barretos, após ter sido vítima de atropelamento. A onça, inicialmente, passou por tratamento e estabilização no Hospital Veterinário da Unirp, e depois foi transferida, no dia 13 de novembro, para o Bosque Zoológico Municipal, onde ficou em quarentena recebendo tratamento para reabilitação.

Naquele momento, apesar de um trauma na região do tórax e fraturas na escápula e cauda, não havia indicação de cirurgia. A expectativa era de que as fraturas se consolidassem em 40 dias, porém a fratura óssea na escápula não se consolidou e após nova avaliação e exames, recebeu indicação de cirurgia, com colocação de uma placa de fixação e pinos de aço cirúrgico. Essa operação tem como foco a total reabilitação do animal e sua reinserção na natureza.

Espécie e hábitos

A onça-parda (Puma concolor) é um mamífero da família Felidae, nativo do continente americano. É conhecida popularmente como suçuarana, leão-baio, onça-vermelha e puma. É um animal solitário e apresenta hábito de vida noturno. Porém, embora mais raramente, durante o dia também costuma caçar. O habitat desta espécie animal no Brasil é formado, principalmente, por caatinga, pantanal e cerrado que é a vegetação típica da região de Rio Preto. O animal adulto pesa entre 45 e 70 quilos e mede entre 1,70 e 2,10 metros de comprimento. A onça-parda é carnívora e se alimenta, principalmente, de pequenos mamíferos, aves e roedores de pequeno porte. Em seu habitat natural e preservado, os animais desta espécie vivem, em média, 20 anos. (Diário WEB)