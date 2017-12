Pabllo Vittar desmente que receberá R$ 5 milhões pela Lei Rouanet

A cantora Pabllo Vittar (Reprodução/Instagram)

Cantora negou boato que circulou pela internet ao longo da semana; entenda

Pabllo Vittar desmentiu a notícia de que receberia um valor de 5 milhões de reais pela Lei Rouanet em 2018. A informação circulou pelas redes sociais a partir de uma página de apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ).

A cantora, então, usou o Instagram para publicar um vídeo falando sobre o boato. “Eu queria saber que dinheiro é esse. Cinco milhões de reais? Não sobrou louça, não, do Natal de vocês? Vão lavar uma louça”, disse a cantora. “As pessoas veem notícias e, ao invés de ir atrás das fontes, elas ficam especulando, especulando, especulando… Jesus. A dica que eu dou é: lavar louça. Deve ter sobrado muita louça dessa ceia de Natal aí, hein? Vamos pegar essa louça e lavar junto com as amigas. Um beijo.”

A notícia falsa ainda dizia que, enquanto Pabllo receberia 5 milhões de reais – vale lembrar que a Lei Rouanet autoriza a captação de valores através de isenção fiscal –, o Hospital do Câncer de São Paulo seria fechado por falta de 1,7 milhão de reais. Na verdade, o Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho anunciou em abril que fecharia um andar, pois o governo federal não autorizou um aumento de repasse de 1,7 milhão de reais.