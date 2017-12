Homem morre eletrocutado ao apanhar manga

Um homem de 41 anos morreu eletrocutado na tarde de terça-feira, 26, na Estância Bela Vista, em Rio Preto.

Da Redação

Um simples gesto de apanhar uma manga fez com que Francisco Fredson Lima Barroso morresse eletrocutado numa chácara em Rio Preto. A vítima esbarrou em um fio que era usado como armadilha para evitar que o galinheiro de uma chácara fosse invadido. Quando policiais e o Samu chegaram ao local, Francisco já estava morto.

O dono da chácara disse que Francisco foi contratado para fazer uma limpeza no local e que, provavelmente, se esbarrou no fio ao tentar pegar manga em uma árvore que fica ao lado do galinheiro.

O fio elétrico fica a 30 centímetros do solo e segundo o proprietário, o sistema caseiro foi instalado para evitar que seu cachorro invadisse o galinheiro. Para a polícia, o dono da chácara relatou também que a vítima sabia da existência do fio e que provavelmente havia se esquecido de desligar, pois havia acabado de chegar ao local.

O caso foi registrado na polícia como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

Sucuri de cinco metros é encontrada em córrego de Penápolis

Resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros

Uma cobra sucuri de cinco metros de comprimento foi encontrada, na tarde da última terça-feira (26), dentro do córrego Maria Chica, em Penápolis. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e solta em seu habitat por uma equipe da Polícia Militar Ambiental.

Segundo o que foi apurado, munícipes que passavam pela marginal que leva o mesmo nome do córrego, próximo ao cruzamento com a avenida Mato Grosso, avistaram o réptil parado na canaleta de escoamento da água, com cerca de três metros de profundidade, e acionaram os bombeiros.

Uma equipe esteve no local e, usando equipamentos de proteção, conseguiu descer e fazer a captura da cobra, que pesa cerca de 45 quilos. O réptil não apresentava ferimentos, mas aparentava estar bastante estressado com a situação.

CHUVA

O animal foi levado ao posto do Corpo de Bombeiros, onde policiais ambientais fizeram a soltura em seu habitat. A suspeita é de que a cobra estivesse em alguma região de mata e, com as fortes chuvas dos últimos dias, tenha sido levada pela enxurrada até o córrego onde foi encontrada.

Adolescente de 13 anos tem parto em casa na região

Equipe do SAMU de Catanduva ajudou no nascimento do filho

Uma adolescente de 13 anos entrou em trabalho de parto e deu à luz em seu quarto, em uma casa do bairro Nova Catanduva, em Catanduva (SP), na noite de segunda-feira (25), dia de Natal. O parto foi feito por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Samu foi acionado para atender uma gestante, grávida de nove meses, que apresentava contrações. No entanto, ao chegar à casa da adolescente, a equipe médica constatou que ela havia entrado em trabalho de parto.

O atendimento ocorreu normalmente. Em seguida, mãe e filho foram levados ao Hospital Padre Albino, onde receberam cuidados médicos pós-parto. A vó da criança acompanhou o parto. Já o pai do bebê, de 16 anos, visitou o filho no hospital.

Mãe e filho passam bem e receberam alta na noite da última terça-feira, segundo a assessoria de imprensa do hospital.