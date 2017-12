Show da Virada em Valentim Gentil

Carreiro & Capataz ao vivo (foto reprodução)

Evento será dia 31 de dezembro, a partir das 22h, no Parque Chopplândia, com entrada gratuita; Ministério do Turismo destinou recursos para a festa

Da redação

Valentim Gentil será palco de um dos maiores eventos de réveillon da região: as festividades de final de ano do Município, que acontecem no dia 31 de dezembro de 2017, a partir das 22 horas, no Parque da Cidade (Chopplândia), com entrada gratuita.

A festa promete celebrar a chegada de 2018 em grande estilo: com show da renomada dupla sertaneja Carreiro & Capataz e um grande espetáculo pirotécnico, que promete iluminar o céu de Valentim Gentil e emocionar todo o público presente.

As festividades de final de ano da cidade estão sendo promovidas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Valentim Gentil, com apoio financeiro do Governo Federal, que destinou recursos por meio do Ministério do Turismo.

A expectativa dos organizadores será levar para a cidade milhares de turistas. E atrativos não faltam, já que a festa será um dos principais eventos no dia de réveillon, em um dos mais belos parques da região, com show renomado e, principalmente, portões abertos.

De acordo com a Prefeitura, as festividades de final de ano do município têm como objetivo proporcionar lazer e entretenimento para a população e visitantes, além de estimular e incentivar o turismo regional e local, gerando mais oportunidades de trabalho e renda na cidade, que oferece boa estrutura nos setores hoteleiro, gastronômico e outros.

Carreiro & Capataz

Biografia:

Gustavo Santana (Carreiro) e Hilton César (Capataz) formam dupla desde agosto de 2014. A voz grave e poderosa de Carreiro, com a segunda voz inconfundível de Capataz são as marcas registradas nas faixas.

De imediato lançaram o primeiro CD “Ainda mais Brutos”, um verdadeiro sucesso de crítica e que logo ganhou as rádios do Brasil. Destaque para “Recém Abandonado”.

Quase dois anos depois, no início de 2016, lançam “Lado A Lado B – Volume 2”, que traz uma mescla de grandes hits, com novas composições. Um trabalho que enaltece a música sertaneja e todas as suas vertentes.

Atualmente Carreiro & Capataz realizam shows por varias partes do Brasil e estão entre as atrações mais solicitadas do show business. É considerada por muitos, como uma das poucas a conservarem a música sertaneja raiz e suas influências.

Internet/Apps

Os números de Carreiro & Capataz na internet são impressionantes, para uma dupla que ainda vai completar dois anos. No YouTube a dupla tem mais de 20 mil escritos e conta com 6,5 milhões de views, com destaque para as músicas: “Recém Abandonado”, “Será que Ocê Tá Bem?” e “Promessa”.

No Spotify, aplicativo/programa reprodutor de músicas de maior sucesso da atualidade, os sertanejos passam de 150 mil reproduções. Vale lembrar que o único álbum disponível da dupla nessa rede é “Lado A Lado B – Volume 2”, que tem apenas três meses de lançamento.