Pais de aluno de movem ação contra prefeitura

Criança estudava na CEMEI Valter Peresi

Na ação, eles alegam Dano Moral e uma eventual pratica de bullying contra garoto de 3 anos; o casal pleiteia R$20 mil em indenização

Na acusação, uma professora da CEMEI além de causar ferimentos no braço da criança realizou a eventual pratica de bullying por ter chamado a criança na frente de todos de “Zé Cagão”. A Ação tramita na 2ª Vara Cível.

Da Redação

Os pais de um garoto de três anos ingressaram com uma ação por danos morais contra a Prefeitura de Votuporanga. A ação é decorrente a danos físicos causados ao garoto, além de eventual prática de bullying, de uma professora lotada na Cemei Valter Peresi. O valor pedido é de R$ R$ 20.000,00.

De acordo com a ação, que tramita na 2ª Vara Cível – Foro de Votuporanga, o garoto com três anos de idade à época dos fatos, foi pego pela sua avó materna à tarde no final da tarde do dia 27/03/2017, no Cemei Dr. Valter Peresi, onde frequentava o local em período integral, desde o ano de 2015, portanto desde seu 1º ano de vida. Acontece que, com o encerramento do ano letivo de 2017, o garoto também se despediria da escola, pois passará para uma faixa etária correspondente a um nível diferenciado do Cemei. “Naquela tarde algo de muito constrangedor e inaceitável havia acontecido ao garoto, que ao se encontrar com a avó materna, já dentro do veículo da família, reclamou e mostrando o braço direito ferido, disse que teria sido uma professora. A responsável teria segurado pelo braço causando- lhe aquele ferimento. Teria chamado ainda de Zé Cagão durante as aulas e na presença de todos”, acusam os pais do garoto.

Para a defesa, o garoto já era molestado moralmente em sala de aula perante seus amiguinhos, vítima de risadas, chacotas, sentindo na pele desde criança o efeito constrangedor, dos degradantes maus-tratos morais e psicológicos, rotulado como bullying. Aos pais diante da impotência e impunidade relatada, não restou outra alternativa, se não o registro de um Boletim de Ocorrência, seguido de um exame de corpo de delito, junto ao Instituto Médico Legal – Laudo de Lesão, elaborado pelo perito Paulo Henrique Tayar, na data de 03/04/2017, às 14:41:51, onde ficou constatado que o garoto, apresentava três escoriações lineares de 0,5 cm em cicatrização em face interna de terço proximal, do braço direito, com a conclusão de que o garoto sofreu lesões corporais de natureza leve. Ficou também concluído , que houve ofensa a integridade corporal e a saúde do garoto. Alguns ferimentos teriam sido motivadas por unhas. O juiz Rodrigo Ferreira Rocha julgará a ação.