Falece Maria Lúcia Marques Moreira Mello

Faleceu no Hospital Unimed de Limeira (SP) às 5h20, deste sábado (29), aos 86 anos, a Sra. Maria Lúcia Marques Moreira Mello. Ela era viúva de Dalton Benício Moreira Mello e deixa os filhos: Dalton Marques Moreira Mello, casado com Marinela; Maria Alice Moreira Mello Blaya, casada com Celso Blaya; José Francisco Moreira Mello, casado com Geni; Rodrigo Marques Moreira Mello, casado com Priscila e Marcelo Marques Moreira Mello, além dos netos: Marina Mello Blaya, Otávio Mello, Julia Mello e Letícia Mello.

Católica, fez parte da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e realizou durante sua vida um ativo trabalho voluntário em diversas entidades assistenciais de Votuporanga, entre elas, na Casa da Criança e Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Pertenceu junto ao marido Dr. Dalton Moreira, ao quadro associativo do Lions Clube de Votuporanga entre as décadas de 70/80. Aposentou-se como professora, tendo lecionado durante muitos anos na Escola Estadual Uzenir Coelho Zeitune.

Pertenceu também com um prestativo serviço na Secretaria do Bem Estar Social, na administração municipal de Atílio Pozzobom.

Seu corpo foi transladado de Limeira para Votuporanga neste sábado direto para o Velório Municipal de Votuporanga, de onde sairá o féretro na manhã deste domingo para o Cemitério Municipal de Votuporanga.