Fernandópolis: salário do Prefeito aumenta 15%

Baroni presidente da Câmara: “Ninguém mais quer trabalhar por R$12 mil, temos dificuldade em realizar concurso público”

André Pessuto que ganhava mais de R$16 mil passa a receber R$19 mil; o reajuste do vice-prefeito foi ainda mais generoso, de R$8 mil passou para R$11 mil, quase 40%

André Pessuto prefeito de Fernandópolis – reajuste de 15%

O vereador João Pedro Siqueira votou contra o reajuste

Da Redação

O projeto foi aprovado em sessão extraordinária pela maioria dos vereadores da Câmara, além disso, eles conseguiram direito a férias remuneradas e 13º salário a partir do ano que vem.

O prefeito que já sancionou a lei não quis falar com a imprensa. Por outro lado, o presidente da Câmara, Etóri Baroni (PSDB), disse que o projeto partiu do Legislativo. “As férias e o 13º foram aprovados para não haver problemas judiciais no futuro, já que o Supremo Tribunal Federal quer que os políticos também recebam esses benefícios. Quanto aos reajustes dos salários foi somente para facilitar a contratação de novos funcionários”.

“Do jeito que está hoje, profissional nenhum estava querendo participar de concurso da prefeitura e ninguém acha mais interessante trabalhar por 8 anos ganhando R$12 mil”, esclarece o presidente da Câmara.

Já o vereador João Pedro Siqueira, que votou contra o projeto, disse que normalmente eles, os vereadores, recebem com uns dias de antecedência os projetos para estudar com tempo. “Esse projeto caiu na nossa mão 1 dia antes de ser votado. Não é hora de aumentar salário de ninguém”, protesta.

O reajuste para secretários e demais funcionários foi de 4%. A população protestou ontem o dia todo pelas redes sociais, inconformada com os reajustes.