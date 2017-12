Idosa desaparece em Aparecida do Norte

Berenice dos Santos Silva é de Penápolis (SP) e tinha ido visitar o santuário no último sábado (23).

Uma família de Penápolis (SP) está à procura de uma idosa, de 83 anos, que sumiu no sábado (23) após ir a uma viagem religiosa com destino ao santuário de Aparecida (SP). A Polícia Civil investiga o caso.

A aposentada Berenice dos Santos Silva viajou de excursão na companhia de uma filha e uma neta. O problema é que ela não voltou para casa. A angústia por notícias da mãe já dura quase uma semana, conta Vilaine Fernandes da Silva. “Liguei às 20h para saber dela quando falaram que havia sumido, porque ela não aparecia desde 14h”, afirma a filha.

Esta não foi a primeira vez que a idosa viajou para Aparecida. Muito religiosa, a família conta que ela sempre fazia esse tipo de passeio. Na última vez em que foi vista pelos parentes, Berenice estava perto do ônibus, descansando, e teria dito para a filha que ficaria um pouco no local.

No dia, a família procurou a idosa durante horas no santuário. Como não a encontraram, a filha e a neta retornaram para Penápolis. Já no domingo (24), elas voltaram a Aparecida para intensificar as buscas.

O desaparecimento foi comunicado pela neta em uma rede social e está gerando comoção. A postagem já foi compartilhada mais de 1,5 mil vezes. Um dos netos conta que os pais continuam em Aparecida em busca de informações da idosa. “Com isso o pessoal está vendo, pessoas estão tentando ajudar, falando que ela está viva, que está pelo local”, diz o neto Rafael Fernandes Pinto.

A polícia investiga o caso e boletins de ocorrência foram registrados nas delegacias de Penápolis e Aparecida. “Peço para trazer minha mãe de volta, pedindo muito por isso”, afirma Vilaine.