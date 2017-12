Mais um traficante fora das ruas

Nesta quinta-feira (28) a Rocam (Equipe 3 – Cabo De Paula) prendeu mais um traficante em Votuporanga. O flagrante, que ocorreu, no bairro Matarazzo contou com apoio de outras equipes da PM.

Na noite de ontem (28/12), durante patrulhamento de ROCAM (Motos da Polícia Militar) para combater o tráfico de drogas e outros crimes, a equipe esteva na Avenida Conde Francisco Matarazzo perto do cruzamento com a Rua Dr. Joaquim Franco Garcia quando surpreendeu três rapazes suspeitos de tráfico.

Ao se aproximar, eles empreenderam fuga a pé. Foi detido W.P.A de 23 anos, que numa busca pessoal foram encontradas 25 porções de crack e 10 porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Ficando claro a pratica do crime de trafico de drogas, ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde o delegado elaborou o flagrante e o mandou para a cadeia onde permanece à disposição da Justiça. (Foto Votuporanga Tudo)