SUPERMERCADOS – ´abre e fecha´ no final de semana prolongado

A rede Santa Cruz funciona neste sábado até às 21h. No domingo atende até às 13h. Na segunda-feira fica fechado e na terça-feira funciona em horário normal das 6h30 às 21h. ]

Já o Laranjão optou em abrir suas portas neste sábado das 7h às 22h. No domingo, das 7h às 13h. No feriado fica fechado e na terça-feira, funciona em horário normal, atendendo desde as 7h.

O Proença funciona hoje das 8h às 21h. No domingo das 8h às 13h. E volta na terça-feira em horário normal.

As filiais do Porecatu de Votuporanga ficam abertas neste domingo até às 22h. No domingo véspera de Ano Novo, funcionam até às 13h. Na segunda-feira ficam fechados e na terça-feira funcionam normalmente.