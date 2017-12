Votuporanga ganha Polo EAD da Univeritas

O Gestor do grupo SER Educacional, Jaime Veigas e Alessandro Nairo Pilon, gerente Sudeste de EAD em visita ao Diário de Votuporanga para apresentar a novidade

Danilo Liévana de Camargo

A partir desta semana instalou-se em Votuporanga o Polo EAD (Ensino à Distancia) da Univeritas. A instituição pertence a holding ´SER Educacional ´ com sede em Recife (PE), o 5º maior grupo de ensino educacional do país.

Um dos grandes responsáveis por trazer à empresa para Votuporanga foi Jaime Veigas, que por aqui já havida trabalhado na mesma área, mas nos últimos 6 anos residia no Estado do Acre, região Norte do país, na função de Gestor da holding “SER Educacional”.

Veigas, quando viu que a empresa iria expandir em diversas áreas do país sugeriu o nome de Votuporanga que foi aceito de imediato. Nesta quinta-feira (28) o gestor esteve em visita a redação deste Diário juntamente com o Alessandro Nairo Pilon, gerente Sudeste de EAD para trazer a novidade.

Segundo Veigas a base da empresa de Votuporanga já se encontra instalada no piso superior da agência dos Correios, que fica no bairro Pozzobon, ao lado do Supermercado Santa Cruz e partir do dia 2 de janeiro de 2018 já realiza matriculas para uma variedade de cursos para Graduação e Pós-Graduação. Veigas comenta que os cursos no sistema EAD ficam normalmente 70% mais baratos e o estudante tem facilidade de parar para assistir as aulas on line, na hora que tiver disponível. “É bem diferente do ensino presencial, porque em sala de aula sempre existe uma falta de atenção pela quantidade de alunos e em casa, sozinho, a concentração é bem maior”, explica o gestor. Segundo Veigas as matrículas orçam em R$49,90.

Conheça a UNIVERITAS

Instituição oferta cursos com mensalidades a partir de R$177,23

A unidade de Votuporanga disponibilizará 17 cursos na modalidade EAD e as inscrições para o vestibular podem ser feitas a partir do próximo dia 2, no site: https://vestibular.univeritas.com/ .

A unidade local possui cursos com mensalidades a partir de R$ 177,23 e matrículas promocionais a R$ 49,90 até o dia 15 de janeiro. Os estudantes que escolherem cursar uma graduação a distância terão à disposição cursos nas áreas de humanas, negócios e exatas: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Aeronáuticas, Ciências Contábeis, Gestão Hospitalar, Gestão Financeira, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, Logística, Letras, Letras – Espanhol, Letras – Inglês, Marketing, Processos Gerenciais e Pedagogia.

Mantida pelo grupo Ser Educacional – um dos maiores do País no ensino superior privado – a UNIVERITAS iniciou suas atividades em janeiro de 2017 com a instalação da primeira unidade, localizada no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A alta qualidade de infraestrutura e acessibilidade fez com que a IES recebesse nota 5 no MEC, reforçando os cursos de excelência que fazem parte de um dos maiores grupos de educação do Brasil, o Grupo Ser Educacional.

O Polo EAD Votuporanga está localizado na Rua Joaquim Antonio Escabim, 1980, Sala 03. Bairro Pozzobon.

Sobre o Grupo Ser Educacional

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o Grupo Ser Educacional (B3 SEER3, Bloomberg SEER3:BZ e Reuters SEER3.SA) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados, em uma base consolidada de mais de 150 mil alunos. A Companhia opera sob as marcas Faculdades UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, UNINABUCO – Centro Universitário Joaquim Nabuco, Faculdades UNINABUCO, Escolas Técnicas Joaquim Nabuco e Maurício de Nassau, UNIVERITAS/UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia e UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas e Faculdades UNIVERITAS, por meio das quais oferece mais de 1.360 cursos.