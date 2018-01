CAVINHO está pronto para estreia

Cavinho pronto para começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto Muller Merlotto da Silva)

Sede do Grupo 2, da 49ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, a cidade de Votuporanga, que tem como representante o Clube Atlético Votuporanguense, sob o comando do técnico Henrique Ortiz, está definido para a estreia contra o desconhecido time do Timon-PI, nesta quarta-feira, às 14 horas, na Arena Plínio Marin.

A chave ainda conta com as participações do Rio Preto Esporte Clube e o Atlético-PR, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 16 horas.

PRONTO

Depois de fazer cerca de cinco jogos amistosos inclusive com o time profissional do CAV, a garotada do Votuporanguense está pronta para o primeiro desafio.

“O que tinha que ser feito nós fizemos e nos preparamos bastante. Esperamos colocar em prática aquilo que foi planejado”, disse Ortiz.

O comandante vai mandar a campo o CAV com a seguinte formação: Mathénio; Vinícius Bonilha, Vinícius, Juan e Kaémerson; Edson, Pedrinho e Leonardo Schoor; Vitor, Kaiki e Wallace. Apita o jogo, João Vitor Gobi, que será auxiliado por Marcelo Zamian de Barros e Anderson Lucas de Lima.