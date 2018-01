COPA SP: Maior vitrine de talentos renova a esperança na 49.ª edição e com recordes

Raí foi vice-campeão pelo Botafogo-SP em 1983

No total, 128 clubes estão divididos em 32 sedes e vão correr atrás do título em apenas 23 dias.

(Agência FI)

Maior vitrine nacional para revelação de novos talentos, a Copa São Paulo de Futebol Junior contabilizará em 2018 sua 49.ª edição. Ao longo de 23 dias, a contar de 2 de janeiro, 128 clubes espalhados por 32 sedes irão movimentar os gramados do Estado. Seguindo a tradição, a grande final será realizada no Estádio do Pacaembu, no dia 25, brindando o aniversário da capital paulista.

Disputada desde 1969, o torneio foi inicialmente intitulado Taça São Paulo de Juniores. Ao contrário do que acontece atualmente, era organizado pela prefeitura da cidade. Este cenário mudou em 1987, quando o então prefeito Jânio Quadros optou por não bancar a competição. Neste ano, o campeonato acabou não acontecendo, sendo retomado no ano seguinte já sob a batuta da Federação Paulista de Futebol (FPF).

CELEIRO DE CRAQUES

Em quase cinco décadas de disputa, o campeonato se notabilizou pelo surgimento de diversos craques. Entre tantos atletas que despontaram estão Raí, ídolo do São Paulo, que disputou a final de 1983 pelo Botafogo-SP. Dono de grande categoria, Djalminha foi campeão com o Flamengo em 1990, em um time tido como um dos melhores da história do torneio, que contava ainda com nomes como Junior Baiano, entre outros.

Um ano depois, o campeonato ficaria marcado pelo surgimento de Denner, que brilhou pela Portuguesa, e até hoje é lembrado como um dos jogadores mais habilidosos que o país já teve.

Mais recentemente, o torneio pode ostentar ter apresentado ao mundo Lucas Moura, atualmente no milionário PSG. O então, ‘Marcelinho’, apelido adquirido pela semelhança física com o ex-atleta Marcelinho Carioca, foi campeão com o São Paulo em 2010.

Em 2015, mesmo sem a conquista do título, Gabriel Jesus apresentou suas credenciais, após levar o Palmeiras até as semifinais da competição.

Hoje, ele é o centroavante titular da Seleção Brasileira comandada por Tite.

FAVORITOS

Após um ano estrelado nas categorias de base, o Palmeiras chega com condições de conquistar a competição pela primeira vez na sua história.

Ao todo, o clube conquistou quatro títulos, os paulistas sub-11, 13 e 20, além da Copa do Brasil Sub17. Com boa mobilidade, categoria e boa finalização, o atacante Léo Passos deve comandar a equipe palestrina e já se credencia como postulante a principal jogador do torneio.

Maior campeão do torneio com 10 títulos, o Corinthians sempre é uma força a se considerar. Vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, o time do Parque São Jorge tem em Fabrício Oya sua maior esperança. Campeão em 2017, o atleta chegou a ser convocado para Seleção Brasileira Sub-20.

Campeã paulista na categoria sub-17, após bater o Palmeiras, a Ponte Preta deve ser uma das forças do interior. Além destes, São Paulo e Santos, conhecidos pelos fortes trabalhos na formação de atletas sempre chegam para buscar a taça.

Com tantos clubes grandes e formadores, o torneio deve ser novamente um sinônimo de bom futebol e boas surpresas. O Cruzeiro foi campeão brasileiro sub-20 ao bater o Coritiba nos pênaltis. A Copa do Brasil ficou com o Atlético-MG que também nos pênaltis superou o Flamengo. são todos clubes com fama de formar talentos ao futebol nacional.