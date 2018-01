Dado anuncia conquista de novos repasses para 2018

Prefeito também nomeou liderança de governo na Câmara, durante coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (29/12)

Em sua ultima entrevista coletiva de 2017, ocorrida na ultima sexta em seu gabinete, o prefeito João Dado reuniu imprensa, equipe de governo, vereadores e lideranças do município para o anúncio de dois convênios firmados junto ao Governo do Estado e assinados na última quinta-feira (28/12), em São Paulo, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Geraldo Alckmin.

Na coletiva, o prefeito também apresentou o novo líder de governo na Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Daniel David (PV), que representará o poder Executivo, atuando como interlocutor entre Câmara e Prefeitura. A vice-liderança foi designada ao vereador Gilvan Carlos dos Santos (PR).

Convênios

O prefeito João Dado deu destaque aos acordos contemplados junto ao Governo do Estado, que garantiram a liberação de dois repasses de verbas para o município, possibilitando, assim, a realização de obras no ano de 2018.

Por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Sebastião Santos (PRB), uma quantia de R$ 900 mil será revertida à Prefeitura e direcionada para a construção de um pontilhão de transposição da linha férrea, no prolongamento da rua Minas Gerais.

De acordo com o prefeito, “a obra trará benefícios aos moradores das regiões vizinhas à ferrovia, que poderão se deslocar com maior facilidade e fluidez até o centro da cidade”.

Outros R$ 200 mil serão repassados à municipalidade, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Gilmar Gimenes (PP). O valor será utilizado para a realização de recapes em diversas vias da cidade.

Além do dado, também estiveram presentes na cerimônia de assinatura dos convênios, em São Paulo, os vereadores Daniel David (PV), Edinalva Azevedo (PRB) e Rodrigo Beleza (Solidariedade).