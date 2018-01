Três assassinatos e dois afogamentos na região durante o feriado

Prainha de Riolândia (foto Reprodução)

Briga de bar provoca duas mortes na região; em Riolândia homem leva sete tiros

Da Redação

Santa Albertina

Um homem foi morto a golpes de faca na noite desta segunda-feira, 1, em Santa Albertina.

Segundo informações da polícia, os homens teriam se desentendido no domingo, 31, e na segunda-feira, no mesmo bar, começaram a discutir novamente, entrando em luta corporal. Durante a discussão, o suspeito teria esfaqueado o pescoço da vítima.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil da cidade investiga o caso. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

Urânia

Em Urânia, no sábado, 30, um homem de 32 anos também foi morto a facadas em um bar da cidade. O suspeito é um homem de 47 anos, que foi preso em flagrante.

A vítima estava no bar quando foi agredida com golpes de faca várias vezes. O suspeito só teria parado de esfaquear a vítima após a faca quebrar. Ele chegou a fugir do local, mas os policiais conseguiram localizá-lo em uma mata. O suspeito foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil.

Afogamentos

Emerson Cardoso Ferreira

Duas pessoas morrem afogadas durante feriado prolongado. Casos de afogamento aconteceram em prainhas da região

Riolândia

No primeiro dia do ano, 1, na prainha de Riolândia, Emerson Cardoso Ferreira, de 26 anos morreu afogado. Segundo informações de banhistas, o jovem teria entrado na água para buscar uma bola, quando teria afundado e não voltado mais.

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado e encontrou o corpo da vítima na margem da prainha já ao anoitecer. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Mira Estrela

No sábado, 30, um homem morreu afogado em uma prainha de Mira Estrela. Após horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo do homem.