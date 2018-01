Igreja é alvo de furto e vandalismo

A Igreja de São João Batista e São Cristóvão, de Tanabi, foi invadida na manhã deste sábado, dia 30. Ladroes levaram um notebook e ainda tentaram arrobar o sacrário, local onde ficam guardadas as hóstias e utensílios usados durante as celebrações eucarísticas.

Segundo pároco responsável, Pe. Jamil Serafim de Paula, o arrombamento da igreja foi descoberto logo de manhã, quando o sacristão encontrou o local com quase todas as luzes acesas. Existe suspeita de que a invasão tenha ocorrido entre a noite de sexta-feira, dia 29, e madrugada de sábado, dia 30.

“Pelo que a gente notou quem invadiu a igreja usou a janela da sacristia. Depois, pegaram o notebook, que usamos conectado ao projetor para mostrar as letras de músicas e orações no telão, durante as missas”, afirma o padre.

O sacrário, lugar que se guardam as hóstias, foi encontrado jogado no chão. “Felizmente, não conseguiram levar nada do que estava dentro do sacrário, porque a trava não foi aberta. Mas é triste ver este desrespeito com a igreja”, diz o padre.

O Padre disse que é primeira vez em dez anos que a igreja é arrombada. A Polícia Militar foi chamada pelo sacerdote e fizeram patrulhamento pelas imediações, mas não encontraram nenhum suspeito.

Peritos criminais foram acionados pela Delegacia de Tanabi para tentar identificar os autores.