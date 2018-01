Segue reformas nas escolas Pieroni e Clary

Previsão é de que as melhorias sejam concluídas até o final de janeiro de 2018

As obras de reforma e adequação nos CEMs “Deputado Narciso Pieroni” e “Profª Clary Brandão Bertoncini” estão em execução, neste período de férias escolares. A previsão da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, é a de que as melhorias sejam concluídas até o final de janeiro de 2018, beneficiando os 1,2 mil alunos das duas unidades de ensino.

Na escola Pieroni, a rede de drenagem interna e os novos banheiros, próximos à quadra da escola, já estão em construção, além dos forros de madeira, que estão sendo substituídos pelo de PVC. É o que detalha o engenheiro responsável pela coordenação da obra, Eduardo Segobi Pegolo. “Também nesta etapa, o piso está sendo preparado para a colocação do granilite. O andamento da reforma segue em conformidade com os prazos previamente definidos em contrato. Até o momento, 12% da readequação do Pieroni foi executada”. A escola fica na rua Itacolomi, nº 3095, no bairro Patrimônio Velho.

O engenheiro responsável pela obra da escola Clary, Diego Antoniassi conta que neste momento, o total da obra executada soma 13%. “As equipes estão empenhadas na construção rampas de acessibilidade, na instalação de forros de PVC, bem como, na colocação do piso de concreto próximo à quadra e na preparação do piso de granilite para os espaços internos”. O Centro de Educação Municipal fica localizado na rua Rio Grande, 1719, no bairro Chácara Paineiras.

A promessa da Secretaria da Educação para este ano será realizar a manutenção e pintura em todas as 29 unidades de ensino. Entre as ações constantemente realizadas, estão: revisão de instalações elétricas e hidráulicas, poda de árvores, roçagens e todos os serviços necessários para o bom funcionamento das escolas.

Combate a incêndios

Em novembro, o prefeito João Dado também já havia assinado a ordem de serviço para início das obras de adequação das instalações para combate a incêndios em 21 unidades de ensino municipais, sendo 11 creches e 10 escolas municipais. Os investimentos giram em torno de R$ 235 mil e consistirão em instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda-corpo, instalação de sistema de gás, finalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras