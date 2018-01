Campanha ACV: carro e motos saem para consumidoras de Votuporanga

Ação distribuiu cerca de 500 mil cupons no mês de dezembro; entrega dos prêmios será no dia 17 de janeiro, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga

Três consumidoras de Votuporanga começaram 2018 com o pé direito. Elas ganharam os prêmios principais da campanha “Presentes dos Sonhos”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga. O sorteio das duas motos e do carro foi na manhã desta quarta-feira (3/1), na Concha Acústica.

Todas as contempladas são de Votuporanga. As motos saíram para Joana Maria Vicente da Silva, cliente da Kactus Modas, e Evanir Feltrin Raganini, que comprou no supermercado Porecatu. Já o carro ficou para Mircia R. D. Perinelli, cliente da Sueli Center. Os prêmios serão entregues no auditório da ACV, no dia 17 de janeiro.

“Por mais um ano a campanha de Natal superou as expectativas. Foram distribuídos cerca de 500 mil cupons. Consumidores de Votuporanga e toda a região participaram da promoção, tanto que moradores de cidades vizinhas foram sorteados com vales-compras. Para as próximas ações, a população pode esperar por boas surpresas”, comemorou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

A ação aconteceu entre os dias 1 e 30 de dezembro. Além dos veículos, a ACV também sorteou seis vales-compras no valor de R$300 cada, nos três sábados que o comércio funcionou em horário especial.

Contemplados da campanha “Presentes dos Sonhos”

Carro

Mircia R. D. Perinelli – Votuporanga – cliente: Sueli Center

Motos

Joana Maria Vicente da Silva – Votuporanga – cliente: Kactus Modas

Evanir Feltrin Raganini – Votuporanga – cliente: supermercado Porecatu

Vales-Compras

Daniela C. Livramento – Valentim Gentil – cliente: Real Calçados

Jane C. da Silva Bortolossi – Votuporanga – cliente: A Amarelinha

Letícia de Brito – Votuporanga – cliente: Sueli Center

Luciane A. A. Tonete – Nhandeara – cliente: Jô Calçados

Marcia Regina de Carvalho – Cosmorama – cliente: Sueli Center

Silmara Regina de Souza Caetano – Votuporanga – cliente: supermercado Porecatu