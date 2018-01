Equipe de futebol americano procura atletas

Mohawks: Equipe de futebol americano fará seletiva de novos atletas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora

Preparando-se para as disputas de 2018, a equipe Mohawks de Votuporanga fará uma seletiva para estruturar seu elenco, no campo do CSU

Da Redação

A equipe votuporanguense de futebol americano, o Mohawks, com a intenção de estruturar o elenco para as disputas em 2018, realizará uma seletiva para angariar novos atletas no dia 13 de janeiro, às 15h30, no campo do CSU “Prof.ª Antônia Bortolaia Brevigliéri” que fica na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, 3556, bairro Vila Muniz. O time conta com apoio da Prefeitura, Unifev e de empresários da cidade.

De acordo com Felipe Ferrari Gallo, do departamento de marketing da equipe Mohawks, “podem participar atletas que conhecem o esporte e gostariam de fazer parte da equipe ou mesmo quem deseja obter mais informações”.

Felipe acrescenta que para participar da seletiva, os interessados devem estar trajados com shorts leve, chuteiras e camiseta branca. “. Nosso interesse é formar uma equipe competitiva, que possa representar nossa cidade nos certames que pretendemos disputar e ainda contribuir para uma maior divulgação deste esporte, que é muito fascinante”, destaca.