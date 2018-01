“Festa da Virada” em Valentim Gentil

Evento patrocinado pelo Ministério do Turismo teve entrada gratuita e show com a dupla Carreiro & Capataz –

Apesar da chuva, milhares de pessoas, vindas de toda a região, compareceram no Parque da Cidade (Chopplândia) para prestigiar as Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil – SP, uma das maiores festas de réveillon do interior paulista, com entrada totalmente gratuita.

O tradicional evento, realizado no dia 31/12/2017, pela Prefeitura de Valentim Gentil, em parceria com o Governo Federal, que destinou recursos por meio do Ministério do Turismo, trouxe de presente para a cidade e região o show de Carreiro & Capataz.

Os “brutos do sertanejo” fizeram um empolgante show, para uma plateia animada, que cantou os principais sucessos da dupla, uma das poucas a conservarem a música sertaneja raiz e suas vertentes.

Para completar a festa, um grandioso espetáculo pirotécnico, que também pôde ser visto pelas famílias que comemoram a chegada de 2018 em suas casas, coloriu o céu de Valentim Gentil por cerca de 10 minutos.

De acordo com a Prefeitura, as Festividades de Final de Ano do município, realizadas com apoio financeiro do Ministério do Turismo, tiveram como objetivo, além de proporcionar lazer e entretenimento para a população e visitantes, estimular e incentivar o turismo regional e local, gerando oportunidades de emprego e renda na cidade.

Vale ressaltar que, para receber com todo conforto os moradores e turistas, a Prefeitura de Valentim Gentil disponibilizou para o evento uma estrutura com tendas, banheiros químicos, caçambas, ambulância e equipe de seguranças, com apoio efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e vigilantes municipais.