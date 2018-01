Ministro da Indústria e Comércio pede demissão a Temer

Marcos Pereira estava no cargo desde que o presidente assumiu o Planalto, em maio de 2016. Esta é a segunda baixa no governo em uma semana

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, pediu demissão ao presidente Michel Temer (PMDB) nesta quarta-feira. Pereira, que é presidente do PRB, estava no cargo desde que o peemedebista assumiu o Palácio do Planalto, em maio de 2016.

O pedido de exoneração se dá no dia seguinte à divulgação, pela pasta, do superávit recorde na balança comercial brasileira: 67 bilhões de reais em 2017, melhor resultado da série histórica, iniciada em 1989. O montante é resultado de exportações de 217,746 bilhões de reais e importações de 150,745 bilhões de reais no ano.

Esta é a segunda baixa no governo Temer em uma semana. Na quarta-feira passada, Ronaldo Nogueira (PTB), ex-ministro do Trabalho, pediu para deixar o cargo. O PTB havia indicado o deputado federal Pedro Fernandes (MA) para suceder Nogueira. Após veto do ex-presidente José Sarney (PMDB), rival de Fernandes no Maranhão, no entanto, Temer recuou na nomeação nesta terça-feira e pediu ao partido que indique outro nome.