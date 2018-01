Motorista perde direção e carro cai na represa de Rio Preto

Motorista disse que veículo ficou em valeta e foi arrastado pela força da água

Uma operação foi montada para tirar um carro que foi parar dentro da Represa Municipal de São José do Rio Preto (SP) nesta terça-feira (2). A cena chamou muita atenção de quem passou pelo local.

Dois guinchos foram usados para a retirada do veículo e a operação durou quase uma hora. O dono do carro contou que perdeu a direção do veículo durante a madrugada e acabou caindo na valeta que passa ao lado da represa. Enquanto ele foi buscar ajuda, o carro acabou caindo na represa com a força da água. Ele não se feriu.