Noite de Fúria:- Comerciante invade casa de ex-namorada com caminhonete e a ameaça de morte

Embriagado, ele bateu na parede do quarto onde estavam a ex e a filha dela, ninguém se feriu

Segundo a polícia de Araçatuba (SP), homem apresentava sinais de embriaguez. Ele entrou na casa pelo buraco que fez na parede com o veículo

Araçatuba – Um comerciante, de 36 anos, foi preso em flagrante por ameaçar de morte a ex-namorada na madrugada desta quarta-feira (3), no bairro Águas Claras, em Araçatuba (SP).

Segundo a polícia, o homem jogou a caminhonete contra a parede do quarto em que a gerente, de 29 anos, dorme com a filha e entrou pelo buraco aberto com a batida do veículo. A vítima estava com a filha dentro do imóvel, mas elas não ficaram feridas.

O acusado entrou na residência da ex-namorada, ameaçou a mulher de morte, mas não chegou a agredi-la fisicamente.

A Polícia Militar foi chamada, compareceu ao local da ocorrência e a equipe constatou que o comerciante apresentava sinais de embriaguez. Ele confessou ter bebido cerveja, mas se negou a fazer o teste do bafômetro.

Ele foi preso sem direito a fiança, conduzido para a cadeia em Penápolis (SP) e vai responder por ameaça e dano ao patrimônio. Uma audiência de custódia será marcada no fórum para decidir se ele permanecerá preso ou responderá em liberdade.