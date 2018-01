Polícia apreende R$ 50 mil em notas falsas no correio de Riolândia

Polícia Federal investiga o encontro das cédulas no cofre da agência após saque de R$ 17 mil

A Polícia Federal de Rio Preto investiga a apreensão de R$ 50 mil em notas falsas na agência dos Correios de Riolândia, na semana passada. O dinheiro foi apreendido pela Polícia Civil de Riolândia, após um funcionário da Penitenciária sacar R$ 17 mil nos correios e efetuar depósito na agência do Banco do Brasil, onde a falsificação foi descoberta. Do total, R$ 2 mil eram notas de R$ 100 verdadeiras, os outros R$ 15 mil em cédulas de R$ 50 eram falsificadas.

Em diligência nos correios, a polícia apreendeu ainda outros R$ 35 mil em pacotes de notas de R$50 falsas. Também havia no cofre material suspeito de utilização pra reprodução de notas, além de comprovante de recebimento de material suspeito via postal. Tudo foi apreendido e encaminhado pra continuidade da investigação pela PF.

NOTA DOS CORREIOS:

A apreensão de notas falsas foi coordenada pela Polícia Civil local e contou com apoio da área de segurança dos Correios. A ação não resultou em prejuízo ao atendimento ao público. Por ser assunto relacionado à segurança e para preservar a integridade dos empregados e clientes, bem como não interferir nas investigações, não detalhamos informações sobre as ocorrências. Para coibir delitos, os Correios vêm adotando diversas ações preventivas em parceria com a Polícia Federal e com órgãos municipais e estaduais. Há, inclusive, um acordo de cooperação com a PF, que, por meio de análise de inteligência, consegue mapear quadrilhas, seu modo de atuação e, por consequência, realizar ações e apreensões de criminosos que praticam crimes contra os Correios. (Votuporanga Tudo)