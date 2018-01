Copa SP: De virada, Votuporanguense faz lição de casa na estreia

(Oscar Silva -FI – Foto Muller Merloto Silva)

Com a presença de um bom público na Arena Plínio Marin, sede do Grupo 2, da 49ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, aconteceram dois jogos e com muitos gols: No primeiro confronto envolvendo o anfitrião Votuporanguense contra o Timon-PI, deu o time da casa 3 a 1, depois de sair no prejuízo. O time piauense marcou primeiro aos 12 minutos através de Wanderson de cabeça. Ainda na primeira etapa seis minutos após também de cabeça o zagueiro Vinícius deixou tudo igual.

ERRO DE ARBITRAGEM

Quando o placar estava em branco o árbitro João Vitor Gobi deixou de asssinalar uma penalidade a favor dos visitantes após o zagueiro votuporanguense Juan meter a mão na bola. O lance aconteceu aos 10 minutos. Mais tarde, aos 28 minutos foi a vez do time da casa reclamar com razão depois do zagueiro Arthur derrubar dentro da área o atacante Victor. No último lance da partida quem errou feio foi o assistentes Marcelo Zamian de Barros, aos marcar impedimento inexistente do atacante Kaiki do Votuporanguense.

VITÓRIA DE VIRADA

Com a presença do zagueiro artilheiro, logo aos três minutos novamente Vinícius outra vez de cabeça fez o vira a vira. Para sacramentar de vez a vitória e consequentemente os primeiros três pontos o atleta Lucas Lima que entrou no lugar de Leonardo Schoor fez o terceiro aos 24. Na sequência o time dirigido pelo técnico Henrique Ortiz teve chances de ampliar o marcardor., mas seu ataque desperdiçou. O destaque do triunfo votuporanguense ficou por conta do zagueiro artilheiro Vinícius e do volante Edson.

ESCALAÇÃO

Na vitória diante do Timon-PI, Ortiz mandou a campo a seguinte formação: Mathénio; Vinícius Bonilha(Marcelo Oliveira), Juan, Vinícius e Kaémerson; Edson, Pedro Henrique(Matheus Rocha) e Leonardo Schoor(Lucas Lima); Kaíki(Edson Júnior), Victor(Lucas Souza) e Wallace(Rafael).

PRÓXIMOS JOGOS E CLASSIFICAÇÃO

No prosseguimento da rodada o Votuporanguense volta a campo no próximo sábado, ás 14 horas contra o Rio Preto, no tradicional clássico da região. Já o time de Piauí encara mais tarde ás 16 horas, o temível Atlético-PR. Na classificação, o representante do Paraná, é o líder com três pontos ganhos e um saldo de três gols. Com a mesma pontuação e com um saldo de dois tentos o time de Votuporanga, é o vice-líder. O Timon e o Rio Preto não pontuaram.