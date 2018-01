Vereador questiona comentário de assessor do prefeito

Da Redação

O vereador Hery Kattwinkel (PTC) postou em sua página do Facebook uma resposta direcionada ao atual assessor de gabinete do prefeito, Luciano Viana, em vista da publicação que ele fez em sua página, também das redes sociais. Os comentários foram publicados simultaneamente no grupo Reclame Votu 2.0 – órgão que serve à população para quaisquer reclamações.

Luciano disse em sua publicação: “Para tranquilidade dos servidores municipais, o Prefeito editou os Decretos nº 10.108 de 26 de dezembro de 2017 e nº 10.131 de 3 de janeiro de 2018.

O Decreto nº 10.108 suspende o expediente nas repartições públicas, a famosa “ponte”, que faz o feriado prolongado, sem qualquer compensação pelas horas não trabalhadas.

Em respeito ao direito a isonomia de tratamento, o Decreto prevê a não concessão de faltas abonadas no dia anterior e no primeiro dia útil posterior ao feriado prolongado.

Antes de suprimir direito, como alguns descompromissados com a seriedade que deve nortear a Administração Pública vão trombetear, inclusive com a ridícula ameaça de acionamento do Ministério Público, a medida pretende coibir prejuízos a prestação dos serviços públicos e ao funcionamento dos órgãos da Administração.

O direito ao abono de 01 (uma) falta a cada mês, limitadas a 06 (seis) por ano, prevista no art. 116 do Estatuto dos Servidores Municipais esta em pleno vigor e não será modificado pelo menos nesta Administração.

E mais, o Decreto nº 10.131 acaba com a angustiante expectativa dos servidores municipais se haverá ou não recesso compensado em 2018. Haverá sim, e todos terão um ano para planejar inclusive financeiramente, como será gozado o seu recesso compensado”.

O vereador Hery, não deixou passar em branco e retrucou:

“Me causa muita estranheza e indignação um assessor de gabinete (o mesmo responsável pelo Decreto dos Portões entre outros, e que não é servidor público), postar no face (apesar do executivo dizer que não se pode confiar em rede social) dizendo que vem “tranquilizar” o servidor público! Seria lúdico se não fosse trágico!

Que tranquilidade é essa que limita o direito das abonadas e altera o plano de saúde do servidor, trazendo lhes mais encargos seja na contribuição ou na coparticipação? Que tranquilidade tem a população que é cobrada de seus impostos sendo que a Prefeitura está a mais de 4 meses sem pagar credores e com a cidade cheia de buracos? Que tranquilidade tem os vereadores que falam verdades e cobram pelo bem da cidade (pois foram eleitos pra isso) se são boicotados e não são atendidos por falarem a verdade e defender a população!

Prefeito ouça o povo, os vereadores e tire esse Assessor! Faz como na Câmara! Comece um novo ano de vitória, pois tem competência pra isso! Falo sem medo, nosso Prefeito é bom, trabalhador, de boas ideias, mas muito mal assessorado! Todos pensam assim! Afinal a história já nos ensinou isso uma vez”.