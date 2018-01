Camionete capota perto do trevo de Valentim Gentil

Jovem que dirigia saiu sem ferimentos. Ela desviou de animal na pista

Uma jovem escapou sem ferimento do capotamento do carro que dirigia pela rodovia Euclides da Cunha (SP-320) na noite de ontem (5). Ela estava no sentido Valentim Gentil a Meridiano, quando teria tentado desviar de um animal pequeno.

O carro saiu da pista, cruzou o canteiro central e ficou tombado sobre a pista contrária. Uma das rodas traseira do utilitário chegou se soltar com o impacto. A pista no sentido Fernandópolis a Votuporanga chegou a ser parcialmente interditada, mas logo foi liberada com a remoção do veículo. (Votuporanga Tudo)