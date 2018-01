Colisão entre veículos deixa um ferido na Percy Semeghini

Um acidente registrado na noite desexta-feira, dia 5, deixou uma mulher ferida em uma colisão entre dois veículos na rodovia Percy Waldir Semeghini, perímetro urbano de Fernandópolis.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas foi apurado que um Fiat Uno, placas de Fernandópolis acabou colidindo frontalmente na lateral de um Fiat Siena de Mira Estrela , no cruzamento da rodovia com a saída do bairro Antonio Brandini, próximo ao trevo de Água Vermelha.

Outras pessoas que estavam nos veículos também tiveram ferimentos leves, sendo socorridos por unidades do Samu e do Corpo de Bombeiros e levados ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. A rodovia ficou parcialmente interditada.