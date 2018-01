COPA SP: Votuporanguense fica perto da vaga

Chuva atrapalhou no empate sem gols entre José Bonifácio e Mirassol.

Guarani também venceu e está em situação confortável pelo Grupo 01.

Mais quatro clubes paulistas estão a um passo de conquistarem a vaga à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Votuporanguense, Ituano, São Bernardo e Santo André mantiveram os 100% de aproveitamento, neste sábado, e aguardam o complemento da rodada das 16 horas para confirmarem suas vagas. O Guarani também venceu a primeira e lidera o Grupo 01.

Até o início da tarde deste sábado, seis clubes já garantiram a classificação matematicamente. Entre eles, cinco times de São Paulo: Novorizontino e Santos (Grupo 04), Taubaté e Palmeiras (Grupo 27) e América-MG e Portuguesa (Grupo 32).

O Votuporanguense isolou-se na ponta do Grupo 02 ao bater o Rio Preto, por 3 a 0, em Votuporanga. O time da casa chegou aos seis pontos, enquanto o Rio Preto ficou na lanterna, sem nada. O clube aguarda o resultado do duelo entre Timon-PI e Atlético-PR.

Situação similar vive o Ituano, que superou o XV de Piracicaba, por 1 a 0, em Itu. O clube mandante lidera o Grupo 16, com seis pontos. Os piracicabanos estão na lanterna, com zero. Os ituanos ficam na espera do duelo entre Santa Cruz-AL e Vila Nova-GO.