Dado volta a reforçar as conquistas que realizou em 2017

O prefeito anunciou na tarde de sexta-feira que terminou o ano de 2017 com a confirmação da liberação de mais de R$ 8,3 milhões conquistados junto às esferas dos Governos Nacional e Estadual por intermédio de diversos parlamentares. Entre as áreas a serem beneficiadas estão o Esporte, Turismo, a Saúde e Infraestrutura Urbana.

“Assinamos diversos contratos de repasses durante o mês de dezembro que garantem verbas para inúmeras obras que serão revertidas diretamente em benefício à população. A partir de agora, a Prefeitura organizará os processos licitatórios para iniciar cada uma dessas obras”, comemorou o prefeito.

Infraestrutura Urbana

Em recapeamento, a Prefeitura conquistou R$ 987,6 mil com ajuda do Deputado Federal Jefferson Campos e R$ 200 mil com o Deputado Estadual Gilmar Gimenes. A Prefeitura já elaborou levantamento de todas as ruas e avenidas da cidade que necessitam da melhoria.

Além disso, com ajuda do Senador José Anibal, segundo disse o prefeito João Dado, também foi assinado contrato de repasse de R$ 295,3 mil para pavimentação de vias que ainda não foram asfaltadas, entre elas, ruas que farão parte de uma nova entrada da cidade pelo bairro Chácara das Paineiras.

Ele disse que foi assinado também um contrato de repasse de R$ 900 mil do Deputado Estadual Sebastião Santos para a construção de um pontilhão que fará a transposição da linha férrea, no prolongamento da rua Minas Gerais.

Saúde

Na área da Saúde, o prefeito João Dado disse que conquistou e já assinou a garantia da liberação de R$ 1,2 milhão pelo Ministério da Saúde, por indicação do Deputado Federal, Rodrigo Garcia, objetivando a construção de uma Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica.

A construção será ao lado da Farmácia de Alto Custo, no Parque da Saúde, num espaço de 500 m² e prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades multiprofissionais e serviços de diagnóstico e terapêutico com foco na saúde da mulher e da criança.

Esporte

No Esporte, o prefeito João Dado assinou a liberação de R$ 1,960 milhão, através de emenda do Deputado Federal Antônio Bulhões por meio do Ministério do Esporte, para a construção de uma Arena Esportiva no Centro de Eventos “Helder Galera” com quadra, arquibancadas e sanitários.

Ele destaca também os R$ 1,870 milhão já liberados e empregados na obra de cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin, frutos da parceria com o Deputado Federal Fausto Pinato com emenda também do atual prefeito João Dado, enquanto exercia cargo de Deputado Federal.

Turismo

Para contribuir ainda mais na realização de eventos turísticos que atraem diversos visitantes a Votuporanga responsáveis por aquecer a economia local, João Dado garante oficialmente os R$ 975 mil, com apoio do Deputado Federal Paulinho da Força por meio do Ministério do Turismo, que será utilizado na construção de 100 banheiros e do sistema de captação de esgoto no Centro de Eventos “Helder Galera”.