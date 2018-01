Dois homens, mulher e bebê morrem na colisão de dois carros em rodovia

Dois homens, uma mulher e um bebê morreram em uma colisão frontal entre dois carros ocorrida na tarde de sexta-feira (5), na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Santo Antônio do Aracanguá (a 36 km de Araçatuba).

Segundo o boletim de ocorrência, o estudante Marcelo Machi de Souza, de 23 anos, conduzia um carro VW Gol de cor azul, placas de Birigui, tendo como passageira sua esposa Carollina Dias de Oliveira, de 20 anos, que estava grávida de seis meses. Ambos eram de Aracanguá.

Souza seguia no sentido Araçatuba-Santo Antônio do Aracanguá quando bateu de frente em um VW Gol 1.0 de cor preta, placas de Araçatuba, cujo motorista era Álvaro Bitencourt Ferrari, de 22 anos. Os veículos ficaram destruídos na colisão. O estudante morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ferrari foi socorrido à Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos. Carollina também chegou a ser levada para o hospital com vida.

Conforme informações da assessoria de imprensa do hospital, ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, sendo uma delas a caminho de uma cirurgia para retirada do bebê. A criança era do sexo masculino e também faleceu.