Impasse trava destinação de prédio para a FATEC

Birigui: Impasse entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura tem travado a implantação da Fatec (Faculdade de Tecnologia) na cidade. Em março de 2016, o Executivo doou ao governo estadual o prédio do Centro de Formação do Professor, que fica no bairro Morumbi, para a instalação da instituição. Caso a faculdade não funcione no local, a administração busca alternativas, entre elas de instalar o Paço Municipal no imóvel.

O Centro Paula Souza, gestora da instituição, informou, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa na tarde de quinta-feira (4), que o problema seria em virtude de não ter recebido os documentos de regularização para transferência do imóvel. No entanto, o prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) rebateu a informação, dizendo que, em fevereiro de 2017, durante encontro com a direção da instituição, entregou os documentos.

“Fiquei surpreso com isso, pois estivemos em São Paulo para comentar a instalação da Fatec por sermos os mais interessados e, até o momento, não recebemos uma resposta concreta”, disse. Ele acrescentou que, no encontro, o órgão solicitou a limpeza do espaço e o envio de fotos internas e aéreas do prédio.