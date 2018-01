Lidar com filho que age feito adolescente

O tema do ‘Família’ desta semana é Síndrome de Peter Pan, ou seja, adultos que não aprenderam a crescer

Rosely Sayão responde a dúvida de uma mãe que quer saber como agir com seu filho adulto, que ainda se comporta feito adolescente. Muitas perguntas foram recebidas sobre este tema.

“Vivemos numa cultura que tem estimulado a juventude eterna e isso é repetido dentro de casa com muita força”, explica Rosely. Ela conta que os pais não devem cuidar de assuntos que os filhos já dão conta, porque isso pode criar pessoas que crescem cronologicamente, mas mantém a irresponsabilidade típica da adolescência. “Se continuam com cabeça de adolescente, é porque foi estimulado de alguma forma. Devemos parar e deixar a vida apresentar as questões a eles”, conclui.

Veja o vídeo: https://veja.abril.com.br/tveja/familia/como-lidar-com-filhos-adultos-que-agem-feito-adolescentes/