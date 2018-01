Moradores de Ibiporanga ficam ilhados após ponte ser levada por enxurrada

Faixa de segurança foi colocada para sinalizar o perigo do local.

Cerca de 700 moradores de Ibiporanga, distrito de Tanabi (SP), estão ilhados depois que a chuva forte, de aproximadamente 4 horas, arrastou uma ponte e abriu uma cratera na vicinal Henrique Alves, na madrugada deste sábado (6).

Com a força da água, a tubulação que passava debaixo da estrada foi arrastada e uma cratera se abriu no local. Uma faixa de segurança foi colocada para sinalizar o perigo do local. Agora, a única maneira de trafegar de Ibiporanga para Tanabi é por uma estrada de terra que também está comprometida devido à chuva.

O prefeito Norair Cassiano da Silveira (PSB) informou que entrou em contato com a Defesa Civil e que, para recuperar o trecho, vai precisar de auxílio financeiro do governo estadual. Não há previsão para o início da obra.