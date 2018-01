Objetiva por Mariana rocha

LET’S PIPA

Ela sai da praia, mas a praia não sai dela! Essa é a sereia Gabriela Motta, que esbanja sua beleza no puro bel-prazer pelas areias da praia da Pipa – Rio Grande do Norte. Até o sol, invejoso, pegou uma caroninha na boa melanina da moça.

Kaio Fonseca começou o ano chutando direto para o gol. Depois do ano novo com a família em Ilha da Madeira – Portugal, o votuporanguense, que antes fazia parte da equipe técnica do Paranaense, agora é o novo analista de desempenho do Atlético Mineiro. Agradecimentos não faltaram pelo apoio da família à nova fase do educador físico.

Agora a coisa ficou séria! No coração de Londres é que as vidas de Fefa Zavatieri e Marcelo Aagesen tomaram uma importância diferente. Num cenário de cinema, o romance dos dois chegou ao clímax. A aliança agora está estampada também em seus dedos.

Como ela mesmo disse: “Não é propaganda de margarina”, mas está quase. Portugal recebeu a assistente social Adrielly Canolla e sua família desde o ano passado e por lá ainda se encontram no desfrute do clima europeu. Aqui, uma parada para o registro fotográfico no topo do Castelo de Silves.

Entre uma onda e outra, Alline Melo, Rodrigo Kitamura e Pietro na praia de Caraguá

Entre clientes e equipe, Elza Mara, que respira A Jóia, mostra o orgulho pelos que fazem acontecer, ainda em clima festivo

Filha daqui, Larissa Pradella dá boas vindas à neve nova iorquina e “posa” para aquela foto de porta retrato no ‘The Metropolitan Museum of Art’. Aparentemente numa “nice”, a residente pede para a Elsa dar uma segurada no inverno, este com sensação térmica de -20ºC. Pra quem saiu do forno de Brisas Suaves, um gelinho até que não é nada mal.

Dando uma caprichada em 2018, Rio Preto foi a escolhida da região para receber uma das maiores referências culturais brasileiras. Com sua turnê “Atento aos Sinais”, Ney Matogrosso não precisará fazer muito para hipnotizar a platéia que já vem garantindo o espaço no Centro Regional de Eventos. Com horário previsto às 20h, dia 03 de abril é a data oficial para se embebedar nas seletas canções que compõem seu repertório. Algumas delas: “Vida Louca” (Lobão), “Roendo as Unhas” (Paulinho da Viola), “Fico Louco” (Itamar Assumpção) e “Oração” (Dani Black), música que inspirou o título da turnê. Mais informações pelas redes da produtora Faz Eventos SP.

