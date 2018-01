Mostra fotográfica marcada para março de 2018 no Parque da Cultura

O evento, que conta com o apoio do Programa Municipal Bolsa Cultural do Município de Votuporanga, tem como objetivo, segundo o fotografo Ravel Gimenes, aflorar o interesse pela história nos mais novos e despertar lembranças nos moradores mais antigos de Votuporanga. A mostra surgiu por meio de três paixões, diz o profissional: Fotografia, história e Votuporanga. Essa será a primeira mostra de Ravel Gimenes com 15 obras.

“Votuporanga em Foco – 80 anos, é uma exposição fotográfica composta por imagens de lugares e ambientes localizados em Votuporanga. O objetivo é destacar o crescimento e desenvolvimento da cidade através do tempo, frisando a importância regional de Votuporanga no Noroeste Paulista, agora no alto dos seus 80 anos de fundação”, explica Ravel.