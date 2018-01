Copa SP: Votuporanguense vence a segunda e está classificado

Votuporanguense garantiu classificação com a segunda vitória (Foto: Rafael Nascimento)

O CAV levou a melhor no clássico regional contra o Rio Preto e venceu por 3 a 0

No clássico regional, o Clube Atlético Votuporanguense levou a melhor e bateu o Rio Preto Esporte Clube. Pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grupo 2, jogando no último sábado, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, o time da casa sob o comando do técnico Henrique Ortiz, venceu o time rio-pretense por 3 a 0, com dois gols de Wallace e um de Vitor. Com o triunfo, o Cavinho está classificado para a outra fase da Copinha.

Como também o Atlético-PR, derrotou o Timon-PI, 1 a 0, as duas equipes tem a mesma pontuação, ou seja, seis pontos ganhos, mas no critério de desempate o time votuporanguense leva a melhor no saldo de gol (5 a 4).

Com isso, na última rodada previsto para a próxima terça-feira, ás 16 horas, o anfitrião joga pelo empate contra os paranaenses para ser o primeiro do grupo e permanecer em Votuporanga.

NA FRENTE

Assim que o árbitro apitou o início do jogo o time da casa foi com tudo pra cima do Rio Preto. Depois de criar várias situações de gols inclusive com bola na trave, o Cavinho finalmente inaugurou o placar na cobrança de penalidade aos 42 minutos através de Wallace. O lance aconteceu do goleiro rio-pretense em cima do atacante Victor.

Ainda deu tempo na primeira etapa de fazer o segundo num golaço de Vitor que arriscou fora da área pelo alto sem chance para o arqueiro Luiz Gustavo que nada pode fazer no lance.

LIÇÃO DE CASA E CLASSIFICADO

Na volta do intervalo os comandados de Ortiz voltaram com a mesma disposição no entanto foram os visitantes que criou a única chance real de gol com o meia Bruno Gonzaga, mas desperdiçada.

Na sequência da partida só deu Votuporanguense que ampliou para 3 a 0, desta vez com Wallace. O time venceu com a seguinte formação: Igor; Marcelo Oliveira (Amichael), Vinícius (Kaique), Juan e Kaémerson; Edson Fernando, Pedro Henrique e Leonardo Schoor (Lucas Lima); Kaíki (Rafael Santana), Victor (Lucas Zidane) e Wallace (Edson Junior)