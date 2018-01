ACV: Carnaval de Votuporanga com comércio aberto

A abertura do comércio na segunda-feira de Carnaval em 2017 superou todas as expectativas

Da Redação

A iniciativa irá atender aos milhares de foliões que chegam ao município para participar do Oba Festival, as lojas estarão abertas das 13h às 18h; no sábado (10), por ser o segundo do mês e abrirão das 9h às 18h

Em Votuporanga, os turistas que estarão na cidade para curtir o carnaval encontrarão centenas de estabelecimentos voltados para a venda de roupas, calçados, aluguel de trajes, além de outros serviços, abertos na segunda-feira (12/3), das 13h às 18h. O esquema especial de atendimento, que voltou a acontecer no ano passado, é resultado da negociação intermediada pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, entre os Sindicatos do Comércio e dos Comerciários. No sábado (10/2), por ser o segundo do mês, o comércio atenderá das 9h às 18h.

“A cidade é reconhecida em todo o país por conta do Oba Festival, atraindo milhares de pessoas, gerando, portanto, oportunidades de negócio. Com a abertura na segunda-feira, também iremos beneficiar os consumidores daqui e da região, que poderão aproveitar o dia para ir às compras”, completou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

A data faz parte do “Calendário do Comércio” que contempla todos os horários e aberturas em 2018 e foi divulgado no segundo semestre do ano passado. Além das lojas, o turista que curte o carnaval em Votu encontra esquema especial de atendimento em hotéis, bares e restaurantes.

Catálogo online

O aplicativo “Compre em Votu” coloca na mão dos usuários de smartphones e sistema IOS, um catálogo online do comércio da cidade, com informações como localização, meios de contato, promoções, além de permitir ligação direta à empresa.

O guia é dividido por segmentos Comercial, Industrial e Serviços. Ele pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Google Play.