Após denuncia homem é preso com arma de fogo

Ele sempre andava armado nas imediações do Parque da Cultura

Segundo informações coletadas junto a Policia este elemento frequentava um estabelecimento comercial que fica nas imediações do Parque da Cultura. De posse das características do elemento os Cabos Thiago e Edwaldo, juntamente com o soldado Martins abordaram o elemento com as características informadas e com ele, um revólver calibre 38 com cinco balas intactas.

Diante do crime de porte ilegal de arma foi dada a voz de prisão ao individuo e ele foi conduzido ao plantão da Polícia judiciária onde foi elaborada a ocorrência e tomada as providencias de praxe, apreensão da ama e prisão do elemento.