Conjunto Aquático da UNIFEV, quase pronto

Cidade Universitária

Espaço, destinado aos alunos do Colégio Unifev, faz parte do Complexo Poliesportivo; inauguração está prevista para o fim deste mês

O Conjunto Aquático Infantil, um dos espaços que irá compor o Complexo Poliesportivo da UNIFEV, na Cidade Universitária, está em fase final de construção. A área, exclusiva para as atividades que serão desenvolvidas pelo Colégio Unifev, está prevista para ser inaugurada no fim de janeiro, juntamente com o início das aulas.

De acordo com o engenheiro civil da Instituição, Prof. Me. José Afonso Rocha, entre os serviços que estão sendo finalizados, está a concretagem da piscina aquecida, bem como o revestimento e pintura do local. “A Portaria, que dará acesso ao Complexo, também passa por acabamentos, além dos banheiros próximos à entrada principal, destinados ao público que utilizará a arquibancada”, explicou.

Segundo Rocha, a previsão é de que o Complexo Poliesportivo esteja totalmente finalizado neste primeiro semestre. “A próxima etapa, portanto, é a intensificação das obras que atenderão o curso de Educação Física, entre elas a quadra poliesportiva com outra piscina maior, o quiosque e a quadra de areia”.

Para o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, tudo está caminhando conforme o planejado. “A construção do Complexo reafirma o compromisso da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) em proporcionar educação de excelente qualidade aos estudantes da Instituição, sejam do Ensino Superior ou Básico. Temos certeza de que o local se tornará centro de referência esportiva para Votuporanga e região”, completou.

6-4

6-5