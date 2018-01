Falece Paulo Sérgio Candido Assumpção, o “Paulinho Juruna”

Faleceu nesta segunda-feira, aos 46 anos, Paulo Sérgio Candido Assumpção. Ele deixa a esposa, Alessandra Bianchi Alves Assumpção e a Filha Isabella Bianchi Assumpção.

Paulo Sérgio era garçom e em Votuporanga, trabalhou no Pesqueiro Ilha do Pescador e no Barracão.

Ele lutava há anos contra obesidade. Ele havia também sido vítima de um acidente automobilístico que fez com que sua saúde fosse mais abalada ainda.

O corpo de Paulo Sérgio foi velado nesta segunda-feira no Velório Municipal e o seu sepultamento ocorreu às 17h de ontem.