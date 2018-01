Funcionalismo Público: Vereador afirma que decreto da abonadas é ilegal

Vereador Dr. Hery

Da Redação

Quem afirma é o vereador Dr. Hery. No entendimento dele, o Decreto 10108 de 26 de dezembro de 2017, artigo 3º, é ilegal. “No Estatuto do Servidor Público consta que todo servidor tem direito a seis abonadas no ano, podendo tirar uma por mês, mas o decreto do prefeito, limita essa lei que não pode ter abonada em 10 dias. Existem dois erros: primeiro que o Decreto tem o dever de dar fiel execução a Lei e não de limitar a própria Lei. Num segundo ponto, a própria Lei diz que quem é o responsável por conceder abonada é o superior direto do funcionário público e ele está trazendo pra si o direito de proibir a abonada. Ele não pode proibir a abonada. Ele esta avocando pra si um direito que a Lei não estabelece. E quem tem o direito de deferir ou indeferir a abonada é o superior hierárquico do funcionário público”, afirma.

“O prefeito fala também que a finalidade dessa proibição é para garantir a prestação de serviço à comunidade e à população. Está errado! O próprio Estatuto na seção 15, artigo 119, já fala que deve haver a garantia de prestação de serviço à população e as abonadas não podem exceder 1/3 da lotação dos servidores. Não vai haver prejuízo à população”, garante o vereador.

“Para ser reparada essa ilegalidade diante de um decreto, para que não exista prejuízo à população e para que os servidores não tenham prejuízo, nós vamos acionar o Ministério Público por meio de uma representação que estamos fazendo aqui ainda hoje (5). Vamos pedir providencia ao MP para ser declarado esse Decreto ilegal e que possa vigorar da forma que estabelece a lei. Nesta representação questiono ainda se existe algum aval da Procuradoria Geral do Município para elaboração deste Decreto”, indaga.

O vereador afirma que como não existe abertura de diálogo com a prefeitura, a única forma que ele encontrou para corrigir o erro foi acionar o MP. “Esse Decreto é um erro! E a única forma de corrigi-lo será por meio do Ministério Público e da Justiça”.