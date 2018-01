Garoto de 14 anos morre com disparo de arma em Jales

Informações dão conta que ele atirou duas vezes

Um garoto de apenas 14 anos cometeu suicídio na tarde deste sábado, dia 6, no município de Jales. Ele pegou a arma do pai que é um perito criminal e atirou em sua própria cabeça.

O motivo do ato ainda é ignorado. O fato que aconteceu numa residência no jardim Novo Mundo chocou a comunidade de Jales. Inicialmente as informações apontam que ele disparou duas vezes contra a cabeça.