Irmãos de Emaús:- Entidade elege nova diretoria

Sérgio Raimundo de Carvalho é o novo presidente

No último dia 01 de janeiro, tomou posse a nova diretoria da Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús (Casa Abrigo). A entidade fundada por membros da Paróquia Nossa Senhora Aparecida será presidida por Sérgio Raimundo de Carvalho no biênio 2018/2019. Fazem parte da diretoria 21 pessoas que atuam de forma voluntária na administração e funcionamento da entidade.

A Casa Abrigo é uma obra social da Paróquia Nossa Senhora Aparecida que designa uma porcentagem do Dízimo paroquial, além da participação de muitos paroquianos que partilham espiritualidade junto aos usuários da entidade por meio de orações, encontros, reuniões, bem como a assistência do Diretor Espiritual Padre Gilmar Margotto, além do incentivo e veemência no desenvolvimento das atividades da Casa Abrigo, assim como conta com a ajuda de fieis através de doações e trabalhos voluntários.

Abaixo a relação dos membros da nova diretoria:

PRESIDENTE: SÉRGIO RAIMUNDO DE CARVALHO

VICE-PRESIDENTE: MARCONDES SILVA JUNIOR

1º.SECRETÁRIO: LUIZ FERNANDO DA SILVA

2º.SECRETÁRIO: ODAIR JOSÉ GARCIA

TESOUREIRO: GILBERTO BELLONI JUNIOR – JUCA

2º.TESOUREIRO: AILTON MARQUES DE OLIVEIRA

PATRIMÔNIO: JOSÉ ALVES DE CARVALHO

VICE-PATRIMÔNIO: ARISTIDES RONCOLATO

EVENTOS: ANTONIO APARECIDO RONCOLATO

VICE-EVENTOS: DIVINO DONIZETE DE SOUZA

DIRETOR SOCIAL: CARMEM BATISTA DA SILVA

VICE-SOCIAL: DIRCE DE OLIVEIRA MORAES

DIRETOR AGRÍCOLA: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VICE-AGRÍCOLA: JOÃO CEZAR GUERCHE

DIRETOR ESPIRITUAL: Pe. GILMAR ANTONIO F. MARGOTTO

CONSELHO FISCAL –TITULAR: 1º FLORINDO APARECIDO SEBASTIÃO

2º GILBERTO VALDAMBRINI – NANÁ

3º LUIZ CARLOS FRANÇA

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES: 1º EDVALDO BATISTA FLORINDO DA SILVA

2º LUIZ FRANCISCO BUOSI

3º ARNALDO TOLENTINO RODRIGUES