Já classificado, CAV quer liderança da chave

Para encarar o Atlético-PR, o técnico Henrique Ortiz vai manter a mesma formação que derrotou o Rio Preto

Depois de conquistar a classificação com antecedência para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Clube Atlético Votuporanguense busca agora na última rodada contra o Atlético-PR, outro classificado no Grupo 2, a primeira colocação que partir de agora a vaga será decidida no sistema mata a mata. O jogo acontece nesta terça-feira, às 16 horas, na Arena Plínio Marin, com entrada franqueada.

“Não vejo motivo para mudar aquilo que vem dando certo e, por isso vou mandar a campo o que tenho de melhor. A nossa pretensão é terminar a primeira fase como primeiro colocado, pois a gente continua em casa e, jogaremos contra o segundo colocado do Grupo 1, cuja sede é na cidade de Fernandópolis. Temos uma pequena vantagem na qual jogamos por um empate”, disse Ortiz.

O treinador vai mandar a Votuporanguense a campo com a seguinte formação: Igor; Marcelo Oliveira, Juan, Vinícius e Kaémerson; Edson Fernando, Pedro Henrique e Leonardo Schoor; Kaíki, Victor e Wallace.