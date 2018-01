PM prende homem por furto a residência no Bairro São João

Elemento foi flagrado pela Polícia com objetos roubados; testemunha o reconheceu

A polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem de 35 anos por furto, neste fim de semana, na região Sul da cidade.

Os policiais se deslocaram ao local após tomar conhecimento de ocorrência em andamento de furto em residência no bairro São João. Testemunha informou que viu um indivíduo moreno, trajando calça jeans e camiseta azul, saindo de uma residência com alguns objetos. De posse das características do autor, a equipe de Força Tática iniciou o patrulhamento nas imediações e conseguiu o localiza-lo bem próximo ao local, com um micro-ondas e uma escada de alumínio.