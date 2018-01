Prefeitura realiza manutenção em parquinhos

O prefeito João Dado e o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, acompanharam o início dos trabalhos de manutenção dos parquinhos infantis na manhã de ontem

Brinquedos instalados em espaços públicos do município receberão serviço de manutenção exclusivo

Na manhã desta segunda-feira (8/1) começaram os trabalhos de manutenção dos parquinhos infantis instalados em diversos espaços públicos da cidade.

A Prefeitura de Votuporanga contratou, por meio de licitação, uma empresa especificamente encarregada dos serviços de reparo e manutenção desses equipamentos, que garantem mais uma opção de lazer às famílias de várias regiões do município.

Ao todo, já constam no cronograma de realização dos reparos 12 parquinhos, localizados nas seguintes áreas: praça “Maria de Jesus Gimenez Hernandez”, no bairro Residencial do Lago; Mata dos Macacos, no Parque das Nações; praça “Manoel Ramalho Matta”, no bairro Cecap II; praça “Iracema Borges Chagas”, no bairro Sonho Meu; praça “Helena Maria Arena dos Santos”, no São Cosme; praça “Faustino Puga Friosi”, no Residencial Friosi; praça “João Bandeira”, no Jardim Alvorada; praça “João Braga”, no Jardim Morini; praça “Orlando Mastrocola”, no San Remo; praça “Augusto Piacenti”, no bairro Cecap I; e praças “Raphael Cavalin” e “Ademar de Barros”, no São João.

Segundo o representante da empresa vencedora do processo licitatório, Rodrigo Marques, “os parquinhos listados já estão sendo visitados, juntamente com uma equipe da Prefeitura, para que seja realizado um levantamento completo das necessidades de cada área”.

O secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, destacou que “a gestão municipal acompanhará as obras, efetuando a fiscalização do serviço contratado, garantindo, assim, o bom andamento dos reparos”.