Preso suspeito de assalto no centro

Suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Guarani D´Oeste

Policiais Militares prenderam na manhã desta segunda-feira um homem que agia próximo ao banheiro da Concha Acústica, centro de Votuporanga. A vítima comunicou para uma viatura policial que estava próxima ao local e informaram pelo rádio as características do individuo a outros policiais em diligencias pela cidade.

Não demorou muito o suspeito com as características informadas pela vítima foi localizado na esquina da rua Augusto Sasso e Ranieri Mazzili . Ao procederem à abordagem o suspeito tento fugir por um imóvel existe no local. Ele foi detido e confessou o delito, inclusive entregou o dinheiro da vítima.

O meliante foi apresentado a autoridade de plantão no 1º Distrito Policial de Votuporanga, onde a delegada deu voz de prisão. Ainda na tarde de ontem estava sendo realizado o pedido de transferência do preso para a Cadeia Publica de Guarani D’ Oeste, onde ficará à disposição da Justiça. O dinheiro foi devolvido para a vítima.